Atelier marques pages BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Atelier marques pages BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 24 octobre 2025.

Atelier marques pages

BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Salon de lecture Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Création de marque-pages en aquarelle.

Atelier gratuit mais inscription indispensable par téléphone. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Salon de lecture Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99

English :

Creation of watercolor bookmarks.

German :

Gestaltung von Lesezeichen aus Aquarellfarben.

Italiano :

Creazione di segnalibri ad acquerello.

Espanol :

Creación de marcapáginas de acuarela.

L’événement Atelier marques pages Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65