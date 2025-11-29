Atelier Marqueterie de paille Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
Atelier Marqueterie de paille
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 12:30:00
2025-11-29
Initiation à la marqueterie de paille & réalisation d’un petit tableau, atelier animé par Danièle Bergeat
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com
English : Atelier Marqueterie de paille
Introduction to straw marquetry & creation of a small picture, workshop led by Danièle Bergeat
German : Atelier Marqueterie de paille
Einführung in die Strohmarketerie & Herstellung eines kleinen Bildes, Workshop unter der Leitung von Danièle Bergeat
Italiano : Atelier Marqueterie de paille
Introduzione all’intarsio della paglia e realizzazione di un piccolo quadro, laboratorio condotto da Danièle Bergeat
Espanol : Atelier Marqueterie de paille
Iniciación a la marquetería de paja y realización de un pequeño cuadro, taller dirigido por Danièle Bergeat
