Atelier Marqueterie de paille Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Atelier Marqueterie de paille

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Initiation à la marqueterie de paille & réalisation d’un petit tableau, atelier animé par Danièle Bergeat

.

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : Atelier Marqueterie de paille

Introduction to straw marquetry & creation of a small picture, workshop led by Danièle Bergeat

German : Atelier Marqueterie de paille

Einführung in die Strohmarketerie & Herstellung eines kleinen Bildes, Workshop unter der Leitung von Danièle Bergeat

Italiano : Atelier Marqueterie de paille

Introduzione all’intarsio della paglia e realizzazione di un piccolo quadro, laboratorio condotto da Danièle Bergeat

Espanol : Atelier Marqueterie de paille

Iniciación a la marquetería de paja y realización de un pequeño cuadro, taller dirigido por Danièle Bergeat

L’événement Atelier Marqueterie de paille Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme du Sud Charente