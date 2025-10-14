Atelier Marqueterie de paille – par Ô Ptits Coins Le 20 mille Nantes

Atelier Marqueterie de paille – par Ô Ptits Coins Le 20 mille Nantes mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 14:00 – 16:00

Gratuit : non 35 € / 45 € 35 € l’atelier en journée (ou 45 € en soirée)Atelier à 20 € si cycle sur un trimestre. Inscription : optitscoins.fr/les-ateliers Tout public

Venez découvrir ou continuer la pratique de la marqueterie de paille le temps de la soirée créative du jeudi Ô P’tits Coins ! Vous réaliserez un petit tableau 10 x 10 cm, une paire de boucles d’oreille, ou personnaliserez un objet de chez vous. Pour la personnalisation de l’objet, écrivez à bonjour@optitscoins.fr pour vérifier la faisabilité. Au programme :Présentation de modèles et effets, préparation du dessin, choix des couleurs, travail de la paille, application sur l’objet choisi, puis le ponçage qui révèlera votre travail. Tout le matériel est fourni. Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité ! Tout public à partir de 14 ans, tous niveaux.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/marqueterie-de-paille-tous-niveaux