Atelier Marqueterie de paille Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Atelier Marqueterie de paille

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

2026-03-07

Marie vous apprendra à fabriquer un marque page en marqueterie de paille, une technique assez facile, qui requiert juste minutie et patience. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

English : Atelier Marqueterie de paille

