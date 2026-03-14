Atelier Marqueterie de paille Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Informations pratiques

Saint-Marcel

Atelier Marqueterie de paille

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Venez vous initier à la Marqueterie de paille

Marie-Françoise vous apprendra à fabriquer un marque page en marqueterie de paille, une technique assez facile, qui requiert juste minutie et patience.

Public visé : Adulte

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Marqueterie de paille

L’événement Atelier Marqueterie de paille Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération