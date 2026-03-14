Atelier Marqueterie de paille Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Marcel · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Atelier Marqueterie de paille
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Venez vous initier à la Marqueterie de paille
Marie-Françoise vous apprendra à fabriquer un marque page en marqueterie de paille, une technique assez facile, qui requiert juste minutie et patience.
Public visé : Adulte
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Atelier Marqueterie de paille
L’événement Atelier Marqueterie de paille Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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