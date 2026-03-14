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Atelier Marqueterie de paille Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Marcel · Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Saint-Marcel
Adresse
3 rue Jules Ferry
Ville
27950 Saint-Marcel
Département
Eure
Tarif

Saint-Marcel

Atelier Marqueterie de paille

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :
2026-10-24

Venez vous initier à la Marqueterie de paille

Marie-Françoise vous apprendra à fabriquer un marque page en marqueterie de paille, une technique assez facile, qui requiert juste minutie et patience.

Public visé : Adulte
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10.   .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 

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English : Atelier Marqueterie de paille

L’événement Atelier Marqueterie de paille Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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