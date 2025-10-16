Atelier marqueterie de paille Chez ta soeur Tournus
Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus Saône-et-Loire
Début : 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-16 21:00:00
2025-10-16
Jeudi 16 Octobre | 19h-21h
Découverte de la technique de la marqueterie de paille avec Hélène Retière
ADOULTES PRIX LIBRE (sur adhésion 2025-2026)
Matériel fourni
Découverte de la technique de marqueterie de paille de seigle !
Sur réservation contact@cheztasoeur.org | SMS 0612145602 .
Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02 contact@cheztasoeur.org
