Atelier Marqueterie de paille Troyes samedi 13 décembre 2025.

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube

Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 14:00:00

2025-12-13

Cet atelier mené par Ammonite Création Design, permet à chaque participant de réaliser du début à la fin un panneau décoratif en marqueterie de paille, en choisissant un motif simple et élégant.

La séance dure 3 à 4 heures.
L’atelier est gratuit, accessible sans prérequis, recommandé à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

Inscription recommandée.   .

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26  contact@mopo3.com

