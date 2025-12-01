Atelier Marqueterie de paille Troyes
Atelier Marqueterie de paille Troyes samedi 13 décembre 2025.
Atelier Marqueterie de paille
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 14:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Cet atelier mené par Ammonite Création Design, permet à chaque participant de réaliser du début à la fin un panneau décoratif en marqueterie de paille, en choisissant un motif simple et élégant.
La séance dure 3 à 4 heures.
L’atelier est gratuit, accessible sans prérequis, recommandé à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Inscription recommandée. .
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Marqueterie de paille Troyes a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne