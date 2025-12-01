Atelier Marqueterie de paille Troyes

Atelier Marqueterie de paille

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 14:00:00

2025-12-13

Cet atelier mené par Ammonite Création Design, permet à chaque participant de réaliser du début à la fin un panneau décoratif en marqueterie de paille, en choisissant un motif simple et élégant.



La séance dure 3 à 4 heures.

L’atelier est gratuit, accessible sans prérequis, recommandé à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).



Inscription recommandée. .

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com

