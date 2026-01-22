Atelier marqueterie de Paille Troyon

Atelier marqueterie de Paille

La marqueterie de Paille avec Michele Henning, discipline fascinante et encore trop méconnue, ouvre les portes d’un univers où la finesse et la créativité se conjuguent pour donner naissance à des œuvres au raffinement singulier.

L’objectif de cet atelier est d’offrir à chacun·e l’opportunité de s’initier aux bases de la marqueterie de paille, de comprendre les gestes et les étapes du processus, et de repartir avec une création personnelle.

L’atelier se déroulera le samedi 28 février 2026 de 10h à 16h30 avec une pause méridienne façon auberge espagnol

PLACES LIMITEES à 8 personnes tarif 85€

Pour vous y inscrire soit appeler Anne ou Claude ou envoyer un mail associationbrinsdemeuse@gmail.com

.

9 bis Rue de la Mairie Troyon 55300 Meuse Grand Est +33 6 84 24 79 84 associationbrinsdemeuse@gmail.com

English :

Straw marquetry with Michele Henning, a fascinating yet little-known discipline, opens the door to a world where finesse and creativity come together to create works of singular refinement.

The aim of this workshop is to offer everyone the opportunity to learn the basics of straw marquetry, to understand the gestures and stages of the process, and to leave with a personal creation.

The workshop will take place on Saturday, February 28, 2026, from 10 a.m. to 4:30 p.m., with a Spanish-style lunch break

PLACES LIMITED to 8 people price: 85?

To register, call Anne or Claude or send an e-mail: associationbrinsdemeuse@gmail.com

