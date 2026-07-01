Informations pratiques

Montmartin-sur-Mer

Atelier Mascotte initiation modelage / céramique

2 Rue des Queminets Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

L’Atelier Mascotte propose à vos enfants de 6 à 12 ans, du 6 juillet au 8 juillet inclus un espace d’expression, de découverte autour des techniques du modelage et de la céramique.

Les adultes qui souhaitent s’engager eux même dans un projet sont les bienvenus.

Inscription à la carte par demie journée ou session ( séance de 2 heures minimum)

Le tarif de 10 € par heure et par

participant, comprend: mon accompagnement personnalisé, la terre, l’engobe, l’émaillage et les cuissons.

Réservation obligatoire. .

2 Rue des Queminets Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 76 70 22 35 spmouchet59@gmail.com

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English : Atelier Mascotte initiation modelage / céramique

L’événement Atelier Mascotte initiation modelage / céramique Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme