Atelier mash up Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne

2025-12-14 14:30:00
Collectif Mensuel
Ramenez Hollywood près de chez vous !
Le temps d’un dimanche après-midi, découvrez les scènes des films les plus célèbres d’Hollywood. En compagnie et avec la complicité des membres du Collectif Mensuel, vous sélectionnerez une scène d’un Blockbuster hollywoodien dépouillé de sa bande son. Vous réécrirez une histoire, enregistrerez les dialogues et les bruitages. Un acte artistique où la connivence, le rire et l’imaginaire stimuleront la joie et la créativité.
à partir de 14 ans
durée 4h
tarif 5€
nombre de places limité, sur inscription.
Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne
