Atelier mash up Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier mash up

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Collectif Mensuel

Ramenez Hollywood près de chez vous !

Le temps d’un dimanche après-midi, découvrez les scènes des films les plus célèbres d’Hollywood. En compagnie et avec la complicité des membres du Collectif Mensuel, vous sélectionnerez une scène d’un Blockbuster hollywoodien dépouillé de sa bande son. Vous réécrirez une histoire, enregistrerez les dialogues et les bruitages. Un acte artistique où la connivence, le rire et l’imaginaire stimuleront la joie et la créativité.

Atelier

dimanche 14 décembre 2025 14h30

Théâtre des Ursulines, grand comble

à partir de 14 ans

durée 4h

tarif 5€

nombre de places limité, sur inscription. .

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

Collectif Mensuel

L’événement Atelier mash up Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-03 par SUD MAYENNE