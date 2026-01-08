Atelier mash-up Médiathèque Louverné

Atelier mash-up

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné

Le mashup est un concept qui consiste à mélanger des images et des sons provenant de différentes sources afin de recréer une œuvre originale. Venez découvrir la mashup box d’Atmosphères 53. Tout public à partir de 8 ans. Sur inscription.

Tout public à partir de 8 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

The mashup is a concept that involves mixing images and sounds from different sources to recreate an original work. Come and discover the Atmosphères 53 mashup box. Open to all ages 8 and up. Registration required.

