Informations pratiques

Haroué

Atelier masque à plumes

place du château Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Haroué accueille les somptueux costumés du Carnaval Venitien de Remiremont.

Pour prolonger la magie, nous proposons aux enfants un atelier créatif coanimé par deux figures emblématiques de cet univers magique : la fabrication de leur propre masque à plumes !

Sur inscription.

L’enfant doit être accompagné d’un adulteEnfants

8 .

place du château Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Château de Haroué welcomes the magnificent costumed participants of the Remiremont Venetian Carnival.

To keep the magic alive, we’re offering children a creative workshop co-led by two iconic figures from this magical world: making their own feathered masks!

Registration required.

Children must be accompanied by an adult.

L’événement Atelier masque à plumes Haroué a été mis à jour le 2026-09-09 par OT DU PAYS DU SAINTOIS