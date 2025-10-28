Atelier « Masque & chapeaux d’Halloween » Office de Tourisme La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Office de Tourisme La Teste de Buch 13bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 5 EUR

Date : 2025-10-28

Chaque enfants pourra créer son propre masque ou chapeaux pour Halloween

Atelier animé par l’Association Oops Design.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme La Teste de Buch 13bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr

