Atelier « Masque & chapeaux d’Halloween »
Office de Tourisme La Teste de Buch 13bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
2025-10-28
Chaque enfants pourra créer son propre masque ou chapeaux pour Halloween
Atelier animé par l’Association Oops Design.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme La Teste de Buch 13bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr
