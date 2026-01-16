Atelier Masque de carnaval Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Atelier Masque de carnaval

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Peinture, paillettes, plumes… Laisse parler ton imagination pour créer un masque de carnaval coloré et original ! .

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Masque de carnaval

L’événement Atelier Masque de carnaval Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-01-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)