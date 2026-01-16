Atelier Masque de carnaval Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Peinture, paillettes, plumes… Laisse parler ton imagination pour créer un masque de carnaval coloré et original ! .
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
English : Atelier Masque de carnaval
