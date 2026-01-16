Atelier Masque de carnaval Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 16:30:00

2026-02-11

Peinture, paillettes, plumes… Laisse parler ton imagination pour créer un masque de carnaval coloré et original !   .

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30  accueilmusee@mairie-morez.fr

