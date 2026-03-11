Atelier Masque de Carnaval Office de Tourisme La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Atelier Masque de Carnaval

Office de Tourisme La Teste de Buch 13bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Chaque enfants pourra créer son propre masque pourle carnaval.

Deux ateliers 10h30 -12 h et 14h-15h30

Atelier animé par l’Association Oops Design.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

