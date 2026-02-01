Atelier Masque de Clown MARCIAC Marciac

Atelier Masque de Clown

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

La Micro-Folie propose un atelier créatif à l’occasion de Carnaval découpe ton masque de clown au Fab-Lab et customise le à l’atelier créatif.

Pour les 3/6 ans accompagnés d’un adulte.

Gratuit. Matériel fourni. .

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

English :

La Micro-Folie offers a creative workshop for Carnival: cut out your clown mask in the Fab-Lab and customize it in the creative workshop.

For 3/6 year-olds accompanied by an adult.

