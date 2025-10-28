Atelier Masque de théâtre Place de l’Eglise Izernore

Atelier Masque de théâtre

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit pour les accompagnateurs

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

2025-10-28

Après une découverte de l’art scénique antique, les enfants fabriquent l’accessoire indispensable des comédiens et tragédiens le masque de théâtre !

Apportez une boîte pour repartir avec votre création.

À partir de 6 ans

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

After learning about the art of ancient stagecraft, children make the essential accessory of actors and tragedians: the theater mask!

Bring a box and leave with your own creation.

Ages 6 and up

German :

Nach einer Entdeckung der antiken Bühnenkunst stellen die Kinder das unentbehrliche Accessoire der Schauspieler und Tragödiendichter her: die Theatermaske!

Bringen Sie eine Schachtel mit, um Ihre Kreation mit nach Hause zu nehmen.

Ab 6 Jahren

Italiano :

Dopo aver imparato a conoscere l’antica scenotecnica, i bambini realizzeranno l’accessorio essenziale usato da attori e tragediografi: la maschera teatrale!

Portate con voi una scatola per portare a casa la vostra creazione.

Dai 6 anni in su

Espanol :

Después de aprender sobre la antigua artesanía escénica, los niños fabricarán el accesorio esencial utilizado por actores y trágicos: ¡la máscara teatral!

Trae una caja para llevarte a casa tu propia creación.

A partir de 6 años

