Atelier : Masque de théâtre Isarnodurum – Musée archéologique d’Izernore Izernore
mardi 27 octobre 2026 · Isarnodurum - Musée archéologique d'Izernore · Izernore
Informations pratiques
Izernore
Atelier : Masque de théâtre
Isarnodurum – Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Par enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27 16:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Après une découverte de l’art scénique antique, les enfants fabriquent l’accessoire indispensable des comédiens et tragédiens : le masque de théâtre !
Apportez une boîte pour repartir avec votre création.
À partir de 6 ans
.
Isarnodurum – Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
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English :
After learning about the art of ancient stagecraft, children make the essential accessory of actors and tragedians: the theater mask!
Bring a box and leave with your own creation.
Ages 6 and up
L’événement Atelier : Masque de théâtre Izernore a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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