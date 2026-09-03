Atelier : Masque de théâtre Isarnodurum – Musée archéologique d’Izernore Izernore

Informations pratiques

Izernore

Atelier : Masque de théâtre

Isarnodurum – Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:30:00

fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Après une découverte de l’art scénique antique, les enfants fabriquent l’accessoire indispensable des comédiens et tragédiens : le masque de théâtre !

Apportez une boîte pour repartir avec votre création.

À partir de 6 ans

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Isarnodurum – Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

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English :

After learning about the art of ancient stagecraft, children make the essential accessory of actors and tragedians: the theater mask!

Bring a box and leave with your own creation.

Ages 6 and up

L’événement Atelier : Masque de théâtre Izernore a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Haut-Bugey