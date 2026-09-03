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Atelier : Masque de théâtre Isarnodurum – Musée archéologique d’Izernore Izernore

mardi 27 octobre 2026 · Isarnodurum - Musée archéologique d'Izernore · Izernore

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Isarnodurum - Musée archéologique d'Izernore
Adresse
7 place de l'Eglise
Ville
01580 Izernore
Département
Ain
Tarif
5 5 5 Par enfant

Izernore

Atelier : Masque de théâtre

Isarnodurum – Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :
2026-10-27

Après une découverte de l’art scénique antique, les enfants fabriquent l’accessoire indispensable des comédiens et tragédiens : le masque de théâtre !
Apportez une boîte pour repartir avec votre création.
À partir de 6 ans
  .

Isarnodurum – Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42  contact@archeologie-izernore.com

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English :

After learning about the art of ancient stagecraft, children make the essential accessory of actors and tragedians: the theater mask!
Bring a box and leave with your own creation.
Ages 6 and up

L’événement Atelier : Masque de théâtre Izernore a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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