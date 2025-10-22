Atelier Masque d’Halloween Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Atelier Masque d’Halloween Place Jean Jaurès Hauts de Bienne mercredi 22 octobre 2025.
Atelier Masque d’Halloween
Place Jean Jaurès Musée de la lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
Date(s) :
2025-10-22
À l’approche d’Halloween, prépare ton masque et terrifie tout le monde sur ton passage ! .
Place Jean Jaurès Musée de la lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
English : Atelier Masque d’Halloween
German : Atelier Masque d’Halloween
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Masque d’Halloween Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-10-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE