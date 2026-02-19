Atelier masque en papier mâché

Allée François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 15:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Créez votre masque unique en papier mâché! Modelage, séchage et décoration, un moment créatif et ludique à partager

Créez votre masque unique en papier mâché! Modelage, séchage et décoration, un moment créatif et ludique à partager. Animé par Lilie Brooks.

A partir de 8 ans.

Sur inscription.

.

Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create your own unique papier-mâché mask! Modelling, drying and decorating, a creative and fun moment to share

L’événement Atelier masque en papier mâché Pradines a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Cahors Vallée du Lot