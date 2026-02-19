Atelier masque en papier mâché Pradines
Atelier masque en papier mâché Pradines jeudi 5 mars 2026.
Atelier masque en papier mâché
Allée François Mitterrand Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 15:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Créez votre masque unique en papier mâché! Modelage, séchage et décoration, un moment créatif et ludique à partager
Créez votre masque unique en papier mâché! Modelage, séchage et décoration, un moment créatif et ludique à partager. Animé par Lilie Brooks.
A partir de 8 ans.
Sur inscription.
.
Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create your own unique papier-mâché mask! Modelling, drying and decorating, a creative and fun moment to share
L’événement Atelier masque en papier mâché Pradines a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Cahors Vallée du Lot