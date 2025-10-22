Atelier masque Yokai Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Atelier masque Yokai Médiathèque du Rouillacais Rouillac mercredi 22 octobre 2025.
Atelier masque Yokai
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22
Plonge dans la mythologie japonaise et viens faire connaissance avec ces yokai célèbres en fabriquant un masque extraordinaire !
+33 5 45 96 48 56
English :
Dive into Japanese mythology and get to know these famous yokai by making an extraordinary mask!
German :
Tauche ein in die japanische Mythologie und lerne diese berühmten Yokai kennen, indem du eine außergewöhnliche Maske herstellst!
Italiano :
Tuffatevi nella mitologia giapponese e imparate a conoscere questi famosi yokai realizzando una maschera straordinaria!
Espanol :
Sumérgete en la mitología japonesa y conoce a estos famosos yokai fabricando una extraordinaria máscara
