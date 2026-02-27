ATELIER MASQUES

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Venez créer vos masques pour carnaval !

Sur réservation. .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie mairieceyras.mediatheque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and create your own carnival masks!

L’événement ATELIER MASQUES Ceyras a été mis à jour le 2026-02-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS