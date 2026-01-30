Atelier masques de Carnaval Librairie Grain de Lire Lalinde

Atelier masques de Carnaval

Librairie Grain de Lire 18 rue des Déportés Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Pour préparer activement Carnaval et son grand défilé, Grain de Lire offre un atelier masques aux enfants, petits et grands. Cet atelier sera animé par Mattéo, qui sera en stage à la librairie

la première semaine de février. Un goûter sera offert aux enfants à la suite de l’atelier et y aura des bonbons !! .

Librairie Grain de Lire 18 rue des Déportés Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 65 88 graindelirelalinde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier masques de Carnaval

L’événement Atelier masques de Carnaval Lalinde a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides