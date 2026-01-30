Atelier masques de Carnaval Librairie Grain de Lire Lalinde
Atelier masques de Carnaval Librairie Grain de Lire Lalinde mercredi 4 février 2026.
Atelier masques de Carnaval
Librairie Grain de Lire 18 rue des Déportés Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Pour préparer activement Carnaval et son grand défilé, Grain de Lire offre un atelier masques aux enfants, petits et grands. Cet atelier sera animé par Mattéo, qui sera en stage à la librairie
la première semaine de février. Un goûter sera offert aux enfants à la suite de l’atelier et y aura des bonbons !! .
Librairie Grain de Lire 18 rue des Déportés Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 65 88 graindelirelalinde@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier masques de Carnaval
L’événement Atelier masques de Carnaval Lalinde a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides