ATELIER MASQUES DU MOYEN-ÂGE Larra

MÉDIATHÈQUE Larra Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
La Médiathèque de Larra propose aux enfants de 6 à 10 ans des lectures de contes et des ateliers de confection de masques sur le thème du Moyen-Âge.
Cette animation est accessible uniquement sur inscription, auprès de la Médiathèque.
MÉDIATHÈQUE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 mediatheque@larra.fr
The Larra multimedia library offers children aged 6 to 10 story readings and mask-making workshops on the theme of the Middle Ages.
