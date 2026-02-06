ATELIER MASQUES DU MOYEN-ÂGE Larra

ATELIER MASQUES DU MOYEN-ÂGE

La Médiathèque de Larra propose aux enfants de 6 à 10 ans des lectures de contes et des ateliers de confection de masques sur le thème du Moyen-Âge.

Cette animation est accessible uniquement sur inscription, auprès de la Médiathèque. 0 .

MÉDIATHÈQUE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie

English:

The Larra multimedia library offers children aged 6 to 10 story readings and mask-making workshops on the theme of the Middle Ages.

