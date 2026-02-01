Atelier masques Médiathèque L’Uni’Vert Scaër

Atelier masques

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Début : 2026-02-16 10:30:00

fin : 2026-02-16

La médiathèque propose un atelier de fabrication de masques mené par l’association Chouette Bleue; préparez-vous pour le Carnaval !

Gratuit, sur inscription

À partir de 6 ans .

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

