Atelier masques Médiathèque L’Uni’Vert Scaër

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Début : 2026-02-16 10:30:00
fin : 2026-02-16
2026-02-16
La médiathèque propose un atelier de fabrication de masques mené par l’association Chouette Bleue; préparez-vous pour le Carnaval !
Gratuit, sur inscription
À partir de 6 ans .
