Atelier Massage bébé

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 10:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre de l’action Premières pages destinée aux tout-petits, venez participer avec votre bébé à l’atelier

Massage pour bébés avec Christine de Calinou.

Guidés par Christine, laissez parler vos mains et, avec les massages, offrez à votre bébé le meilleur de votre amour.

Tout en renforçant le lien avec votre enfant, partagez un tendre moment de complicité, favorisez votre détente et celle de votre bébé, soulagez aussi certains petits maux du quotidien. Pour maman et papa. .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Massage bébé Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne