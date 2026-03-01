ATELIER MASSAGE BÉBÉ Saint-Médard

ATELIER MASSAGE BÉBÉ

26 chemin du Haut Saint-Médard Haute-Garonne

Début : 2026-03-27 09:30:00

fin : 2026-03-27 10:30:00

2026-03-27

Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !

Atelier massage bébé.

Venez partager un moment de douceur et de complicité avec votre bébé.

Un atelier pour découvrir les bienfaits du massage et apprendre des gestes simples à reproduire à la maison.

Animé par une EJE, instructrice en massage bébé.

Pour les futurs parents et les enfants de 1 mois à 3 ans Accompagnés de leur(s) parent(s). .

26 chemin du Haut Saint-Médard 31360 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com

March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!

