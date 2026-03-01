ATELIER MASSAGE BÉBÉ Saint-Médard
ATELIER MASSAGE BÉBÉ Saint-Médard vendredi 27 mars 2026.
ATELIER MASSAGE BÉBÉ
26 chemin du Haut Saint-Médard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 09:30:00
fin : 2026-03-27 10:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !
Atelier massage bébé.
Venez partager un moment de douceur et de complicité avec votre bébé.
Un atelier pour découvrir les bienfaits du massage et apprendre des gestes simples à reproduire à la maison.
Animé par une EJE, instructrice en massage bébé.
Pour les futurs parents et les enfants de 1 mois à 3 ans Accompagnés de leur(s) parent(s). .
26 chemin du Haut Saint-Médard 31360 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
English :
March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!
