Atelier massage des mains Mairie du 18e arrondissement PARIS

Activ’18 vous propose un atelier massage des mains le 14 octobre de 12h à 13h30 à la mairie du 18e.

Profitez d’un moment de détente avec un atelier original et relaxant !

Le mardi 14 octobre 2025

de 12h00 à 13h30

gratuit Tout public.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS