Atelier massage des mains Mairie du 18e arrondissement PARIS
Atelier massage des mains Mairie du 18e arrondissement PARIS mardi 14 octobre 2025.
Activ’18 vous propose un atelier massage des mains le 14 octobre de 12h à 13h30 à la mairie du 18e.
Profitez d’un moment de détente avec un atelier original et relaxant !
Le mardi 14 octobre 2025
de 12h00 à 13h30
gratuit Tout public.
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS