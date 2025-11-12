Atelier | Massage en famille Bibliothèque Eymet

Atelier | Massage en famille Bibliothèque Eymet mercredi 12 novembre 2025.

Atelier | Massage en famille

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Partagez un moment de complicité parent-enfant (4-12ans) dans cet atelier animé par Alice Reyss, psychomotricienne diplômée d’État, et institutrice MISP.

Alice vous invite à découvrir le massage parents enfants qui se compose de mouvements simples et ludiques les enfants et le parents se massent réciproquement. Effets bénéfiques améliore les liens individuels au sein de la famille, encourage la communication, et apporte calme et détente.

Sur inscription gratuite. .

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 55 48 bibliotheque@eymet-dordogne.fr

English : Atelier | Massage en famille

German : Atelier | Massage en famille

Italiano :

Espanol : Atelier | Massage en famille

L’événement Atelier | Massage en famille Eymet a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides