Atelier massage et réflexologie Parents Bébés CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Atelier massage et réflexologie Parents Bébés

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’atelier massage et réflexologie c’est quoi ?

Il s’agit d’une séance découverte de réflexologie bébé sur 20 minutes, à partir de 6 mois, la réflexologie pour bébé est une technique douce et non invasive qui vise à améliorer le bien-être des nourrissons. Elle favorise la communication avec le bébé, apaise le bébé, favorise le sommeil (il devient plus long, et l’endormissement plus facile), favorise le lien d’attachement et favorise la digestion (soulage les maux de ventre).

Petit groupe de 10 bébés maximum à partir de 6 mois, sur réservation uniquement.

Maillot de bain obligatoire. .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 01 59 emy.naturo79@gmail.com

