Atelier massage Place Balségur Monflanquin

Atelier massage

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Initiation aux massages bien-être.

Atelier ouvert uniquement aux femmes.

Inscription obligatoire.

Initiation aux massages bien-être.

Atelier ouvert uniquement aux femmes.

Inscription obligatoire. .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Atelier massage

Introduction to well-being massages.

Workshop open to women only.

Registration required.

German : Atelier massage

Einführung in die Wellness-Massagen.

Workshop nur für Frauen geöffnet.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Introduzione ai massaggi di benessere.

Workshop aperto solo alle donne.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier massage

Introducción a los masajes de bienestar.

Taller abierto sólo a mujeres.

Inscripción obligatoria.

L’événement Atelier massage Monflanquin a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Coeur de Bastides