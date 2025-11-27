Atelier massage Place Balségur Monflanquin
Atelier massage Place Balségur Monflanquin jeudi 27 novembre 2025.
Atelier massage
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Initiation aux massages bien-être.
Atelier ouvert uniquement aux femmes.
Inscription obligatoire.
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Atelier massage
Introduction to well-being massages.
Workshop open to women only.
Registration required.
German : Atelier massage
Einführung in die Wellness-Massagen.
Workshop nur für Frauen geöffnet.
Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Introduzione ai massaggi di benessere.
Workshop aperto solo alle donne.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol : Atelier massage
Introducción a los masajes de bienestar.
Taller abierto sólo a mujeres.
Inscripción obligatoria.
