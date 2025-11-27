Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier massage Place Balségur Monflanquin

Atelier massage

Atelier massage Place Balségur Monflanquin jeudi 27 novembre 2025.

Atelier massage

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27

Date(s) :
2025-11-27

Initiation aux massages bien-être.
Atelier ouvert uniquement aux femmes.
Inscription obligatoire.
Initiation aux massages bien-être.
Atelier ouvert uniquement aux femmes.
Inscription obligatoire.   .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

English : Atelier massage

Introduction to well-being massages.
Workshop open to women only.
Registration required.

German : Atelier massage

Einführung in die Wellness-Massagen.
Workshop nur für Frauen geöffnet.
Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Introduzione ai massaggi di benessere.
Workshop aperto solo alle donne.
Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier massage

Introducción a los masajes de bienestar.
Taller abierto sólo a mujeres.
Inscripción obligatoria.

L’événement Atelier massage Monflanquin a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Coeur de Bastides