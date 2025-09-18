Atelier massage bébé Association Equilibre Royan

Atelier massage bébé

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 10:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Le massage bébé procure apaisement, favorise le sommeil et soulage les petits maux comme les coliques. C’est aussi un moment précieux de tendresse qui renforce le lien parent-enfant.

.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Baby massage soothes, promotes sleep and relieves minor ailments such as colic. It’s also a precious moment of tenderness that strengthens the parent-child bond.

German :

Die Babymassage beruhigt, fördert den Schlaf und lindert kleine Wehwehchen wie Koliken. Sie ist auch ein wertvoller Moment der Zärtlichkeit, der die Eltern-Kind-Bindung stärkt.

Italiano :

Il massaggio infantile calma il bambino, favorisce il sonno e allevia i piccoli dolori come le coliche. È anche un prezioso momento di tenerezza che rafforza il legame genitore-figlio.

Espanol :

El masaje infantil calma al bebé, favorece el sueño y alivia pequeños dolores como los cólicos. También es un precioso momento de ternura que refuerza el vínculo padre-hijo.

L’événement Atelier massage bébé Royan a été mis à jour le 2025-10-02 par Mairie de Royan