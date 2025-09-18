Atelier massage bébé Association Equilibre Royan
Atelier massage bébé Association Equilibre Royan jeudi 27 novembre 2025.
Atelier massage bébé
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 10:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Le massage bébé procure apaisement, favorise le sommeil et soulage les petits maux comme les coliques. C’est aussi un moment précieux de tendresse qui renforce le lien parent-enfant.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
Baby massage soothes, promotes sleep and relieves minor ailments such as colic. It’s also a precious moment of tenderness that strengthens the parent-child bond.
German :
Die Babymassage beruhigt, fördert den Schlaf und lindert kleine Wehwehchen wie Koliken. Sie ist auch ein wertvoller Moment der Zärtlichkeit, der die Eltern-Kind-Bindung stärkt.
Italiano :
Il massaggio infantile calma il bambino, favorisce il sonno e allevia i piccoli dolori come le coliche. È anche un prezioso momento di tenerezza che rafforza il legame genitore-figlio.
Espanol :
El masaje infantil calma al bebé, favorece el sueño y alivia pequeños dolores como los cólicos. También es un precioso momento de ternura que refuerza el vínculo padre-hijo.
