Atelier massage plantaire BiolaVie Penne-d’Agenais

Atelier massage plantaire

BiolaVie 15bis Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez apprendre des gestes simples et efficaces pour masser vos proches et aussi vous auto-masser !

Vous allez découvrir comment soulager les tensions, favoriser une détente profonde et améliorer le sommeil.

Places limitées, réservation obligatoire.

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Places limitées, réservation obligatoire. .

BiolaVie 15bis Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03

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English : Atelier massage plantaire

Come and learn simple, effective ways to massage your loved ones and yourself!

You’ll discover how to relieve tension, promote deep relaxation and improve sleep.

Places limited, booking essential.

L’événement Atelier massage plantaire Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot