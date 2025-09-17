Atelier Massages parents-enfants Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne
Atelier Massages parents-enfants Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne mercredi 17 septembre 2025.
Atelier Massages parents-enfants
Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier « Massages parents-enfants ». Alexandra Labattut, accompagnante périnatale et parentale, viendra animer cet atelier à destination des parents ou futurs parents.
Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier « Massages parents-enfants ». Alexandra Labattut, accompagnante périnatale et parentale, viendra animer cet atelier à destination des parents ou futurs parents. Les deux parents peuvent y participer. .
Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 34 07 mpe@miramontdeguyenne.fr
English : Atelier Massages parents-enfants
As part of its initiatives to support and accompany parenthood, the municipality is organizing a « Parent-child massage » workshop. Alexandra Labattut, a perinatal and parenting coach, will lead this workshop for parents or parents-to-be.
German : Atelier Massages parents-enfants
Im Rahmen der Maßnahmen zur Unterstützung und Begleitung der Elternschaft organisiert die Stadtverwaltung einen Workshop « Eltern-Kind-Massagen ». Alexandra Labattut, Perinatal- und Elternbegleiterin, wird diesen Workshop für Eltern oder werdende Eltern leiten.
Italiano :
Nell’ambito delle iniziative di sostegno alla genitorialità, l’autorità locale organizza un workshop sul « massaggio genitore-bambino ». Alexandra Labattut, operatrice di sostegno perinatale e parentale, condurrà questo workshop per genitori e futuri genitori.
Espanol : Atelier Massages parents-enfants
En el marco de sus iniciativas de apoyo a la crianza, el ayuntamiento organiza un taller de « Masaje entre padres e hijos ». Alexandra Labattut, trabajadora de apoyo perinatal y parental, dirigirá este taller para padres y futuros padres.
L’événement Atelier Massages parents-enfants Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-09-12 par OT du Pays de Lauzun