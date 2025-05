Atelier Masterclass avec Benjamin Désert Le Meilleur Pâtissier S13 – La Grande École Le Havre, 14 juin 2025 14:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier Masterclass avec Benjamin Désert Le Meilleur Pâtissier S13 La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 17:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Participez à une Masterclass exclusive avec Benjamin Désert, demi-finaliste de la saison 13 du Meilleur Pâtissier !

Lors de cette session exceptionnelle, vous réaliserez pas à pas son entremets signature une création raffinée composée d’une pâte sucrée à la vanille, d’un croustillant praliné feuillantine, d’un caramel onctueux, d’une ganache chocolat au lait et d’une ganache vanille.

Une occasion unique d’apprendre aux côtés d’un expert passionné, de perfectionner vos techniques et de repartir avec toutes les clés pour impressionner vos proches !

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec ses réalisations

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire

Participez à une Masterclass exclusive avec Benjamin Désert, demi-finaliste de la saison 13 du Meilleur Pâtissier !

Lors de cette session exceptionnelle, vous réaliserez pas à pas son entremets signature une création raffinée composée d’une pâte sucrée à la vanille, d’un croustillant praliné feuillantine, d’un caramel onctueux, d’une ganache chocolat au lait et d’une ganache vanille.

Une occasion unique d’apprendre aux côtés d’un expert passionné, de perfectionner vos techniques et de repartir avec toutes les clés pour impressionner vos proches !

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec ses réalisations

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Masterclass avec Benjamin Désert Le Meilleur Pâtissier S13

Take part in an exclusive Masterclass with Benjamin Désert, semi-finalist in season 13 of Meilleur Pâtissier!

During this exceptional session, you’ll make his signature entremets step by step: a refined creation featuring a vanilla sweet pastry, a feuillantine praline crunch, a creamy caramel, a milk chocolate ganache and a vanilla ganache.

A unique opportunity to learn from a passionate expert, perfect your techniques and leave with all the keys to impressing your loved ones!

Little extras

– A complimentary glass of cider or apple juice during the workshop

– Each participant leaves with his or her own creations

As part of an eco-responsible approach, remember to bring your own bag and/or container for your creations.

Reservations required

German :

Nehmen Sie an einer exklusiven Masterclass mit Benjamin Désert teil, dem Halbfinalisten der 13. Staffel von Le Meilleur Pâtissier!

In dieser außergewöhnlichen Session werden Sie Schritt für Schritt sein Signature Entremetier herstellen: eine raffinierte Kreation aus einem süßen Vanilleteig, einem knusprigen Praliné-Feuillantine, einem cremigen Karamell, einer Milchschokoladen-Ganache und einer Vanille-Ganache.

Eine einzigartige Gelegenheit, um von einem leidenschaftlichen Experten zu lernen, Ihre Techniken zu perfektionieren und mit allen Schlüsseln nach Hause zu gehen, um Ihre Lieben zu beeindrucken!

Die kleinen Extras

– Ein Glas Cidre oder Apfelsaft wird während des Workshops angeboten

– Jeder Teilnehmer nimmt seine Werke mit nach Hause

Im Sinne einer umweltbewussten Vorgehensweise solltest du daran denken, eine Tasche und/oder deinen Behälter mitzubringen, um deine Kreationen mitzunehmen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Partecipate a un’esclusiva Masterclass con Benjamin Désert, semifinalista della stagione 13 di Meilleur Pâtissier!

Durante questa sessione eccezionale, realizzerete passo dopo passo i suoi entremets: una raffinata creazione composta da una dolce pasta alla vaniglia, una croccante pralina feuillantine, un cremoso caramello, una ganache al cioccolato al latte e una ganache alla vaniglia.

È un’occasione unica per imparare da un esperto appassionato, perfezionare le proprie tecniche e partire con tutti gli strumenti necessari per stupire amici e familiari!

Piccoli extra:

– Un bicchiere di sidro o di succo di mela in omaggio durante il workshop

– Ogni partecipante lascia la propria creazione

Nell’ottica di un approccio eco-responsabile, ricordatevi di portare con voi una borsa e/o un contenitore per le vostre creazioni.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Participe en una Masterclass exclusiva con Benjamin Désert, semifinalista de la 13ª temporada de Meilleur Pâtissier

Durante esta excepcional sesión, elaborará paso a paso sus característicos entremets: una refinada creación compuesta por un dulce hojaldre de vainilla, un crujiente praliné feuillantine, un cremoso caramelo, un ganache de chocolate con leche y un ganache de vainilla.

Esta es una oportunidad única para aprender de un experto apasionado, perfeccionar sus técnicas y salir con todas las herramientas que necesita para impresionar a sus amigos y familiares

Pequeños extras

– Un vaso de sidra o zumo de manzana de cortesía durante el taller

– Cada participante se irá con sus propias creaciones

Como parte de un enfoque eco-responsable, recuerda traer una bolsa y/o tu propio recipiente para llevarte tus creaciones.

Reserva obligatoria

L’événement Atelier Masterclass avec Benjamin Désert Le Meilleur Pâtissier S13 Le Havre a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie