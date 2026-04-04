Atelier Masterclass Création de Rhum Arrangé, Le Nautilus, Perpignan
Atelier Masterclass Création de Rhum Arrangé, Le Nautilus, Perpignan samedi 4 avril 2026.
Atelier Masterclass Création de Rhum Arrangé Samedi 4 avril, 14h00, 18h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Atelier Rhum Arrangé : 30 € par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T14:00:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-04T18:00:00+02:00 – 2026-04-04T21:00:00+02:00
Deux ateliers proposés sur deux jours : Un atelier cocktail à base de Rhum et un atelier Création de Rhum Arrangé.
Atelier cocktail à base de Rhum – Vendredi 03/03
Temps 1h30 – 1h45 Prix par personne : 15€
Déroulement
Pot d’accueil
Présentation du matériel
Petite introduction aux bases : Les familles de spiritueux, Les techniques, L’équilibre d’un cocktail (sucre / acidité / alcool)
Présentation cocktail 1 + Dégustation
Présentation Cocktail 2 plus technique + Dégustation
2 sessions :
Vendredi 03/03 à 17h30-19h ou 19h30-21h
Lien réservation :
www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum
Atelier création de son Rhum Arrangé Samedi 04/03
Temps : 3h – Prix par personne 30€
Déroulement
Pot d’accueil
Découverte des rhums, des épices, des fruits et fleurs, des sucres et de la macération
Dégustation des produits
Création de pochon de macération
Mise en bouteille
Étiquetage
2 sessions :
Samedi 04/03 14h-17h ou 18h-20h
Lien réservation :
https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum-samedi-04-04-26
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum »}] [{« link »: « http://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum-samedi-04-04-26 »}]
Deux ateliers proposés sur deux jours : Un atelier cocktail à base de Rhum (le Vendredi 3/04) et un atelier Création de Rhum Arrangé.(le samedi 4/04)
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