Atelier Masterclass Création de Rhum Arrangé, Le Nautilus, Perpignan

Atelier Masterclass Création de Rhum Arrangé Samedi 4 avril, 14h00, 18h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Atelier Rhum Arrangé : 30 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T14:00:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T18:00:00+02:00 – 2026-04-04T21:00:00+02:00

Deux ateliers proposés sur deux jours : Un atelier cocktail à base de Rhum et un atelier Création de Rhum Arrangé.

Atelier cocktail à base de Rhum – Vendredi 03/03

Temps 1h30 – 1h45 Prix par personne : 15€

Déroulement

Pot d’accueil

Présentation du matériel

Petite introduction aux bases : Les familles de spiritueux, Les techniques, L’équilibre d’un cocktail (sucre / acidité / alcool)

Présentation cocktail 1 + Dégustation

Présentation Cocktail 2 plus technique + Dégustation

2 sessions :

Vendredi 03/03 à 17h30-19h ou 19h30-21h

Lien réservation :

www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum

Atelier création de son Rhum Arrangé Samedi 04/03

Temps : 3h – Prix par personne 30€

Déroulement

Pot d’accueil

Découverte des rhums, des épices, des fruits et fleurs, des sucres et de la macération

Dégustation des produits

Création de pochon de macération

Mise en bouteille

Étiquetage

2 sessions :

Samedi 04/03 14h-17h ou 18h-20h

Lien réservation :

https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum-samedi-04-04-26

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum »}] [{« link »: « http://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum-samedi-04-04-26 »}]

Deux ateliers proposés sur deux jours : Un atelier cocktail à base de Rhum (le Vendredi 3/04) et un atelier Création de Rhum Arrangé.(le samedi 4/04)