Atelier Matelotage Bracelet Corderie Royale Rochefort

Atelier Matelotage Bracelet Corderie Royale Rochefort lundi 14 juillet 2025.

Atelier Matelotage Bracelet Corderie Royale Rochefort 14 juillet – 27 août 10

Créez un bracelet et/ou un porte-clé à base de nœud marin.

**Animation en famille, à partir de 6 ans**

Créez un bracelet et/ou un porte-clé à base de **nœud marin.**

La Corderie offre la possibilité de vous initier à l’art du matelotage et de lever un coin du voile sur les nœuds marins avec un mateloteur. Réalisez un bracelet et/ou un porte-clé. Vous repartirez avec votre création.

Ce bracelet est souvent appelé « bracelet de survie » car une fois défait, il permet d’avoir un bout de cordage sur soi pour : attacher, réparer quelque chose, pêcher… Un petit accessoire, esthétique et bien pratique !

Possibilité de coupler avec une visite de la Corderie Royale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-14T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-27T16:00:00.000+02:00

1

05 46 87 01 90

Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort 17300 Charente-Maritime