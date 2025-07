Atelier Matelotage – Libellule Corderie Royale Rochefort

Atelier Matelotage – Libellule Corderie Royale Rochefort jeudi 17 juillet 2025.

Atelier Matelotage – Libellule Corderie Royale Rochefort 17 juillet – 28 août, certains jeudis 10 €

Créez une libellule en noeuds marins / Atelier créatif à partir de 8 ans

**Animation en famille, à partir de 8 ans**

Un atelier pour découvrir les nœuds marins autrement. Certes les nœuds ont une fonction utilitaire, mais une fois la technique acquise, on peut s’amuser à les détourner pour réaliser des objets décoratifs tout en restant dans le thème aquatique !

Possibilité de coupler l’atelier avec une visite de la Corderie Royale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-28T16:00:00.000+02:00

1

05 46 87 01 90

Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort 17300 Charente-Maritime