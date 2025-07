Atelier Matelotage Paillet (déco en nœuds marins) Corderie Royale Rochefort

Atelier Matelotage Paillet (déco en nœuds marins) Corderie Royale Rochefort 11 juillet – 29 août, certains vendredis 10€

Créez un paillet en noeuds marins / Atelier créatif à partir de 10 ans

La Corderie vous offre la possibilité de vous initier à l’art du matelotage et de lever un coin du voile sur les nœuds marins avec un mateloteur.

Pendant l’atelier, vous bénéficierez d’une courte introduction au matelotage. Ensuite, à vous de jouer ! Réalisez un paillet à 4 ganses (courbe formée par une section de cordage). Expérimentez un nœud d’arrêt, le nœud constricteur, une fois le paillet terminé. Utilisez l’épissoir, outil de marine incontournable !

À la fin de l’atelier, repartez avec votre objet fait main et fier de l’avoir créé vous-même !

**Qu’est-ce qu’un paillet ?**

Le paillet est un nouage plat. A bord, il servait à protéger le pont des navires du frottement des poulies ou dans la mâture. Aujourd’hui, il a un usage principalement décoratif. Il peut servir de dessous de plat, orner un centre de table, se fixer au mur…

Possibilité de coupler l’atelier avec une visite de la Corderie Royale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-29T16:00:00.000+02:00

05 46 87 01 90

Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort 17300 Charente-Maritime