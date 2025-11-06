Atelier Matelotage / Sapin Corderie Royale Rochefort 22 et 23 décembre 10

Atelier créatif à base de noeuds marins / En famille / A partir de 6 ans

Animation en famille, à partir de 6 ans

Bientôt Noël ! Quoi de plus sympa que de réaliser des décorations avec ses enfants pour préparer les fêtes ?

Le sapin est l’incontournable d’une fête réussie. Nous vous proposons un nouvel atelier matelotage spécial Noël : fabriquer un sapin tout en nœud marin.

Possibilité de coupler l’atelier avec une visite de la Corderie Royale.

Autres thématiques d’ateliers disponible sur le site : [https://www.corderie-royale.com/](https://www.corderie-royale.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-22T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-23T16:30:00.000+01:00

1



Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort 17300 Charente-Maritime