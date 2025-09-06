Atelier Matière Libre Carte postale imaginaire Place du marché Argentan
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Venez imaginer un lieu fictif, rêvé ou inventé, à partir du format de la carte postale.
Apportez des images glanées dans des magazines, livres, photos ou anciennes cartes postales, et transformez-les par le collage et le découpage. Vous pourrez compléter votre création avec d’autres techniques peinture, dessin, écriture, etc.
Un moment d’évasion artistique autour d’un café, entre imagination et partage ! .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
