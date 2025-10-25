Atelier Matière Libre Chroniques végétales Place du marché Argentan

Atelier Matière Libre Chroniques végétales

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Dans cet atelier, nous laisserons la nature nous inspirer !

À partir de vos trouvailles végétales cueillies ou séchées vous serez invités à commencer un herbier unique et personnel. Deux approches au choix

• Illustration naturaliste à l’aquarelle et au crayon, pour observer et révéler toute la délicatesse des formes et des couleurs.

• Collages créatifs et compositions libres, pour jouer avec les textures, les contrastes et réinventer le végétal.

Les plus jeunes pourront aussi s’amuser à inventer d’étonnantes créatures à partir de leurs récoltes.

Un moment pour prendre le temps de ralentir, observer et transformer votre lien à la nature en une œuvre originale… et autour d’un café ! .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

