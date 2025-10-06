Atelier Matière Libre Haut en couleurs Place du marché Argentan

Atelier Matière Libre Haut en couleurs

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

2026-03-21

Donnez de la couleur à vos réalisations avec la peinture acrylique ! Chacun peut venir avec son projet ou ses envies, pour partager un moment de création haut en couleurs. Tout public. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie

