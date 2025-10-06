Atelier Matière Libre Masques en papier mâché Place du marché Argentan

Atelier Matière Libre Masques en papier mâché

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Donnez une seconde vie à vos journaux et cartons en créant un masque unique en papier mâché, à porter ou à exposer chez vous.

Apportez vos matériaux de récupération et partagez un moment créatif et convivial autour d’un café. Tout public. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

