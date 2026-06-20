Informations pratiques

Argentan

Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-24

String art, l’art du fil

Composez vos motifs en fils tendus

Atelier Matière libre, tout public

Places limitées / Réservation conseillée au 06 88 97 54 67 ou par mail à exposition@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil

L’événement Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil Argentan a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres d’Argentan Intercom