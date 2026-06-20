Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil Place du marché Argentan
samedi 24 octobre 2026 · Place du marché · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
String art, l’art du fil
Composez vos motifs en fils tendus
Atelier Matière libre, tout public
Places limitées / Réservation conseillée au 06 88 97 54 67 ou par mail à exposition@argentan.fr
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
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English : Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil
L’événement Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil Argentan a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres d’Argentan Intercom
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