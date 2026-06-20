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AGENDA · Argentan

Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil Place du marché Argentan

samedi 24 octobre 2026 · Place du marché · Argentan

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du marché
Adresse
Chapelle Saint-Nicolas
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :
2026-10-24

String art, l’art du fil

Composez vos motifs en fils tendus

Atelier Matière libre, tout public

Places limitées / Réservation conseillée au 06 88 97 54 67 ou par mail à exposition@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel   .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67 

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English : Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil

L’événement Atelier Matière Libre – »String art, l’art du fil Argentan a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres d’Argentan Intercom

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