Atelier Matinée jeux Salle des fêtes Le Pin

Salle des fêtes Place O’Riordan Le Pin Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Envie de partager un moment de créativité, de bricolages, et de lectures avec votre enfant ? Rejoignez-nous au

cours de cette matinée !

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Cerizéen et avec la complicité du Relai Petite Enfance « Les p’tits mômes » de Cerizay. .

Salle des fêtes Place O’Riordan Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 26 77 bibliotheque.lepin@agglo2b.fr

