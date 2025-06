Atelier matinée surprise pour les tout-petits Rue de l’Homme de Bois Honfleur 18 juillet 2025 10:00

Calvados

Atelier matinée surprise pour les tout-petits Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

Date(s) :

2025-07-18

2025-08-15

Activités surprises pour les enfants venez et repartez quand vous le voulez!

Rdv au Musée Eugène Boudin

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Activités surprises pour les enfants venez et repartez quand vous le voulez!

Rdv au Musée Eugène Boudin

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin

Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 musees@ville-honfleur.fr

English : Atelier matinée surprise pour les tout-petits

Surprise activities for children: come and go whenever you like!

Meet at the Musée Eugène Boudin

Free for children under 8

German : Atelier matinée surprise pour les tout-petits

Überraschungsaktivitäten für Kinder: Kommen und gehen Sie, wann Sie wollen!

Treffpunkt: Museum Eugène Boudin

Kostenlos für Kinder unter 8 Jahren

Italiano :

Attività a sorpresa per i bambini: entrate e uscite quando volete!

Appuntamento al Musée Eugène Boudin

Gratuito per i bambini sotto gli 8 anni

Espanol :

Actividades sorpresa para niños: ¡entra y sal cuando quieras!

Encuentro en el Museo Eugène Boudin

Gratis para menores de 8 años

L’événement Atelier matinée surprise pour les tout-petits Honfleur a été mis à jour le 2025-06-17 par Calvados Attractivité