Atelier matrimoine BD : « Quelle autrice es-tu ? »

Accessible en continu de 14h à 18h. Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Participez à un atelier original autour du matrimoine de la bande dessinée et partez à la découverte des grandes figures féminines du 9ᵉ art.

Un moment de réflexion, de création et de transmission, dans un lieu emblématique de la BD.

Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545386565 http://www.citebd.org Collection unique en France couvrant l’histoire de la bande dessinée d’expression française du XIXe siècle à nos jours. Panorama de la bande dessinée internationale (fonds nord-américain et argentin notamment). Parking gratuit (parking des Abras, accès par la rue des Papetiers).

