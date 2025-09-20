Atelier matrimoine « Les femmes qui créent » La Condition Publique Roubaix

Atelier matrimoine « Les femmes qui créent » Samedi 20 septembre, 15h00 La Condition Publique Nord

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dessiner comme Niki de Saint Phalle, broder comme Nathalie Ciccoricco, tricoter comme la yarn-bombeuse Magda Sayeg, faire du collage comme Hannah Höch, peindre comme Yayoi Kusama … l’Atelier MoOn puise son inspiration dans le travail d’artistes inspirantes à travers un programme d’ateliers intitulé « Des femmes qui créent ». L’occasion de (re)découvrir les carrières et les univers d’artistes à travers une pratique créative décomplexée et colorée

Bâtiment exceptionnel édifié au service de l'industrie textile par l'architecte Alfred Bouvy, la Condition Publique de Roubaix a conditionné la laine de 1902 à 1972. Acquis par Lille Métropole en 2000, puis mis à disposition de la Ville de Roubaix, l'édifice a fait l'objet d'un vaste programme de réhabilitation conduit par l'architecte Patrick Bouchain, pour devenir une manufacture culturelle, lieu de vie, de travail et de diffusion artistique. Les aménagements ont été réalisés en préservant la mémoire et la poésie de ce site aux terrasses végétalisées, et aux façades classées à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

© A.Gadeau