Atelier mauvaises herbes Médiathèque Saint-Martin-de-Seignanx

Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Les mal aimées du jardin mauvaises herbes ou super-héroïnes ? par le CPIE Seignanx Adour.
Venez découvrir les mauvaises herbes sous un nouveau jour ! À travers des jeux et des activités créatives, vous découvrirez leurs supers-pouvoirs, apprendrez leurs secrets et leurs rôles essentiels dans nos écosystèmes. Une occasion de changer de regard et d’apprendre à mieux comprendre cette flore souvent
méconnue. Un atelier ludique, accessible à tous.
De 15h à 16h30. Entrée libre.
À partir de 6 ans. Places limitées sur inscription à partir du 27 janvier. .
Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr
